Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı

Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerinin içeriğini Cem Küçük’ün sabah programına bağlanan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan açıkladı.

Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı

Cem Küçük'ün sabah programına bağlanan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, emeklilere neden seyyanen zam yapılmadığını açıkladı.

Sözcan, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmede ne konuştuklarını duyurdu ve "MHP Lideri Bahçeli yüzde 25’lik zammın yeterli olmadığını söyledi. Memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılması gerektiğini söyledi. Erdoğan bütçe gereklerini ortaya koyarak ekonomide sorunlar açacağını söyledi. Hazinenin bu yükün altından kalkamayacağını söylediği aktarıldı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşme emeklileri umutlandırmıştı. Ancak görüşme sonrası TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada MHP çekimser oy kullansa da emekliye yüzde 25 zam kabul edildi.

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