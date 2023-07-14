Torba yasa teklifi kabul edildi. İşte en düşük memur maaşı

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla en düşük emekli maaşı 22 bin 17 liraya çıkacak, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak.

Torba yasa teklifi kabul edildi. İşte en düşük memur maaşı

Yasayla, en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Tüm memur maaşlarına 17,55 zammın yanı sıra 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak.

İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk altı ayı için yüzde 25 zam yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

31/12/2023 tarihine kadar trafiğe çıkacak ve halihazırda tescilli araç sahipleri bir defaya mahsus motorlu taşıt vergisini çift ödenecek.

Emekli aylıklarına zam yapılacak.

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan istisnalar kaldırılıyor.

Kurumlar vergisi arttırılıyor.

İhracat yapan kurumlar için yüzde 1 olarak uygulanan indirim yüzde 5’e çıkartılacak.

Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Borç limiti arttırılıyor.

Kovid salgınında açık cezaevinde kalan hükümlülerin cezalarının beş yıl veya daha az süre kalması halinde denetimli serbestlik tedbirleri uygulanacak.
İşverene verilen asgari ücret desteği 500 TL’ye çıkartılıyor.

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