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HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı açıklaması. Erdoğan'la görüşmüşlerdi

Seçimler yaklaşırken Cumhur İttifakı'nda da hareketlilik yaşanıyor. HÜDA PAR dün Erdoğan ile yapılan görüşme sonrası 'ittifak' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:45
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Erdoğan'la görüşen HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı açıklaması

HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı açıklaması. Erdoğan'la görüşmüşlerdi
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HÜDA PAR, ittifaklar konusunda "somutlaşmış bir durum" olmadığını, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin yoğunlaşmasının doğal olduğu belirtildi.

Parti heyetinin, dün AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü hatırlatılan açıklamada, partinin, diyalog kapılarının açık olması yönündeki görüşü doğrultusunda siyasi partilerle görüşmelerin süreceği aktarıldı.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla ittifaklar konusunda somutlaşmış bir durum yoktur. Somut bir durum ortaya çıktığında uygun bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Görüşmenin detaylarıyla ilgili zamanı geldiğinde Sayın Genel Başkanımız veya uygun göreceği bir arkadaşımız, gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır" denildi.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi’nden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı. Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ittifaka dahil olabiliriz" sözlerinin hatırlatılması ve bu görüşmenin bir ittifak görüşmesi olup olmadığının sorulması üzerine, bugün detaylı bir açıklama yapamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce de görüştüklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi" diye konuştu.

"Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz demiştiniz" denilmesi üzerine Yapıcıoğu, birden fazla teklifin bulunduğunu aktardı.

"GİZLİ SAKLI İŞ YAPMAYACAĞIZ"

"Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Seçim tarihi de konuşulmaya başlandı, karar aşamasına ne zaman gelirsiniz? Nasıl bir takvim işler?" sorularına karşılık, seçim tarihinin henüz netleşmediğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

SEÇİM TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Öyle anlaşılıyor ki seçim tarihi de yoğun bir şekilde konuşuluyor. Ne zaman seçim tarihi netleşir? Bu konuda bugünden bir şey söylemek mümkün değil ama görünen o ki seçim tarihinin netleşmesine çok uzun bir zaman kalmadı. Muhtemelen ocak veya şubat ayı içerisinde en geç seçim tarihinin netleşmesi gerekiyor. Zaten zaman kalmadı. Çünkü YSK'nin hazırlık yapabilmesi için üç ay gibi bir zamana ihtiyacı var. İhtimal ki bu ay içerisinde, belki bir ihtimal şubat ayı içerisinde tarih netleşir. Seçim tarihi netleşince kuvvetli ihtimal bizim de kararımız netleşir. O zaman paylaşırız."

“DETAYLARA GİRMEYECEĞİM”

"Hangi ittifaka kendinizi yakın görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Bakacağız. Zaman gösterecek" karşılığını verdi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Millet İttifakı'ndan da bir teklif var mı?" sorusu üzerine, "Detaylara şimdi girmeyeyim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer takip ederseniz kimlerle, hangi partilerle görüştüğümüzü ya da bundan sonra kimlerle görüşeceğimizi net bir şekilde görürsünüz" ifadesini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir başka soru üzerine, görüşmede detayların konuşulmadığını, verilmiş bir karar yokken bu detaylara girmenin doğru olmayacağını kaydetti.

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