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Flaş... Flaş... HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı. Parti programında Türklüğe savaş açtığı ortaya çıkmıştı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da ittifak kararını açıkladı. Yapıcıoğlu, "Cumhur İttifakı adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık." dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:35
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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı

Flaş... Flaş... HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı. Parti programında Türklüğe savaş açtığı ortaya çıkmıştı
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Genel Başkan Yapıcıoğlu, bu sabah Başkanlık Divanı toplantısında deprem bölgesindeki çalışmaları ile birlikte seçimler konusunu da değerlendirdiklerini söyledi.

“Biz daha önce kamuoyuna cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ilan etmiştik” diyen Yapıcıoğlu, “Seçim tarihinin ilan edilmesi ve adayların ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kararımıza kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmiştik. Kısa bir süre önce millet ittifakı adayını ilan etmişti. Dün de Erdoğan Cumhur ittifakının adayı olduğunu bir kez daha ilan etti.” dedi.

Her ne kadar başka bazı partilerin ittifak için bir araya gelecekleri ve üçüncü bir aday çıkacağı yönünde haberler olsa da başka aday çıksa bile seçimin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği görülmektedir değerlendirmesinde bulunan Başkan Yapıcıoğlu, “Bugün Başkanlık Divanı toplantısında -daha önce yetkili kurullarımızla yaptığımız istişarelerin neticesi ile de uyumlu olarak- 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık. Milletimize ve memleketimize hayırlı olsun.” ifadelerinde bulundu.



HÜDAPAR'IN PARTİ PROGRAMINDA "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" YAZISININ SİLİNMESİ İSTENİYOR
HÜDAPAR'ın parti programında 3. bölümdeki "Devletin Yapılanması, Amacı ve Görevleri" başlığında dikkat çeken şu ifadeler bulunuyor:

"Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır.

İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan 'Andımız' ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' gibi yazılar silinmeli, "Bir Türk dünyaya bedeldir." şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir.

Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul, kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri derhal değiştirilmelidir.

Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir."

"ULUS DEVLET TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILMALI"
Öte yandan HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın 2013'teki açıklamaları da sosyal medyada hatırlatıldı. Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, halkın inancını yaşaması engelleniyorsa, faşizan ve ırkçı söylemler ve uygulamalar devam ediyorsa, halen dağlara, taşlara 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ve 'Bir Türk Dünyaya Bedeldir' gibi ırkçı yazılar yazılıyorsa, okul- larda okutulan andlarda çocuklarımızın varlığı 'Türk varlığına armağan ve kurban' ediliyorsa, bu ülkede Türk olmayanların hakkı, Türklere hizmetçi ve köle olmaktır anlayışı halen devam ediyorsa, değişimden, toplumsal barıştan, kardeşlikten söz edilemez. Toplumsal barışın ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için, ülkedeki tüm sorunların kaynağı olan Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır.”

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