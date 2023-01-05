AKP Genel Merkezi'nde kritik görüşme. Cumhur İttifakı genişliyor mu

Hür Dava Partisi'nin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan ile Yapıcıoğlu'nun saat 18.00'da gerçekleştirdiği görüşmenin detayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak görüşmenin, Erdoğan'ın 'erken seçim' açıklamasını yaptığı gün gerçekleşmesi akıllarda 'Cumhur İttifakı'na yeni bir parti mi dahil olacak?' sorusunu getirdi.

GÖRÜŞME SONRASI HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası bir açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bugün çok uzun uzun açıklama yapamayacağım. Daha önce de görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanı ile. Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Biraz daha sabretmemiz gerecek. Bunlar netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç başlık vardı, onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili. Netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif var. Biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek karar aşamasına gelince paylaşacağız. Muhtemelen Ocak ve Şubat ayında seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yapabilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyacı var. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok.“

'İTTİFAK' AÇIKLAMASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Adana'da yaptığı yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok."

TARİKATTAKİ ÇOCUK İSTİSMARI SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tarikat liderinin istismarına uğrayan 6 yaşındaki çocuk Türkiye'nin gündemine oturmuşken, Yapıcıoğlu'ndan "Kime göre çocuk, neye göre çocuk" açıklaması gelmişti. Yapıcıoğlu açıklamasında "6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” diye konuşmuştu.