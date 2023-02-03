3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan '2040’a kadar çözdük 2070’e kadar planladık' dedi ama bakan başka konuştu. Bir söylenen bir söyleneni tutmuyor

Erdoğan '2040’a kadar çözdük 2070’e kadar planladık' dedi ama bakan başka konuştu. Bir söylenen bir söyleneni tutmuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "20 yıl içinde önlem alınmazsa, ülkemizin su fakiri ülkeler arasına katılacak" açıklamasıyla Erdoğan’ın su sorunu ile ilgili “2040’a kadar çözdük, 2070’e kadar plan yaptık” sözleri ile ters düştü. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:57
Takip Et

Erdoğan'la Murat Kurum'un açıklamaları ters düştü

Erdoğan '2040’a kadar çözdük 2070’e kadar planladık' dedi ama bakan başka konuştu. Bir söylenen bir söyleneni tutmuyor
+
Aa
-

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği tanıtım toplantısında konuştu.

Topyekun seferberlik anlayışını başlatacak Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planı'nın, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve su tasarrufu sağlamasına vesile olacağına inandığını söyleyen Kurum, eylem planının hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

“20 YIL İÇİNDE ÖNLEM ALINMAZSA SU FAKİRİ ÜLKELER ARASINA KATILACAĞIZ”

Kişi başına düşen su miktarına bakıldığında Türkiye'nin su sıkıntısı çeken ülke konumuna geldiğinin görüldüğüne dikkati çeken Kurum, "Önümüzdeki 20 yıl içinde önlem alınmazsa, ülkemizin su fakiri ülkeler arasına katılacağı öngörülmektedir. Bu anlamda suyu tasarruflu kullanmak, oluşan atık suların arıtılarak yeniden kullanımını sağlamak, mevcut su kaynaklarını korumak ülkemizin geleceği açısından hayati bir durumdur" diye konuştu.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın su meselesi ile ilgili olarak daha önce kullandığı ifadeleri hatırlattı.

Erdoğan, 2021 yılı Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde “İllerimizin 2040, 2050 ve 2070'e kadar içme suyu planını yapmış bulunuyoruz. İçme suyu sorunu en büyük sebebi kayıp kaçak oranıdır. Belediyelerimizin yüzde 38'den yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor” diye konuşmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mmt
3.02.2023 11:43
şimdiye kadar ne halt edilmiş.  
 
rahatsız
3.02.2023 11:33
Bu ülkede milletin sevdiği sözleri ve yalanları söyleyenler hep revaçta oldu ne yazık ki hep kandırıldılar artık yeter yalanlarda bir yere kadar yalama oldu millet!!!!  
 
Huseyin
3.02.2023 11:31
Imam oglu geldi ulkeyi kuruttu diyecekler nerdeyse bi ara chp gelince yagmur yagmiyordiyordu yalaka ve hirsizlari hatta dinsizler diyorlardi  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
1
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
2
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
4
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
7
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.