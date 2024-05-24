Ergin Ataman Fenerbahçe'yi mahvetti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip pazar günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler basit top kayıplarıyla ilk 4 dakikada sayı bulamazken, bu bölümde Panathinaikos durumu 12-0'a getirdi.

Molanın ardından Guduric oyuna dahil olurken Fenerbahçe Beko ilk sayısını, periyodun bitimine 4 dakika 47 saniye kala Hayes-Davis'le buldu: 12-2.

Çeyreğin kalan bölümünde rakip potada daha etkili olan sarı-lacivertliler, savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi. Karşılaşmanın ilk periyodu Panathinaikos'un 22-13'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyotta savunmada daha dikkatli duran Fenerbahçe Beko, 7-2'lik seriyle farkı 4 sayıya indirdi: 24-20.

Farkın inmesinin ardından 3 sayılık atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler, potasında gördüğü üst üste basketlerle yeniden 9 sayı geriye düştü: 29-20.

Moladan Papagiannis'in 3 sayılık basketiyle dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi: 34-29.

Son bölümde Hayes-Davis serbes atış ve 3 sayı çizgisi dışından bulduğu sayılarla farkı 2'ye düşüren isim oldu: 38-36.

Müsabakanın ikinci yarısı iki ekibin karşılıklı basketleriyle başladı: 48-45. Hem Panathinaikos hem de Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikalık bölümde yaptıkları top kayıplarıyla dikkati çekti.

Tarık Biberovic'e çalınan fauller sonrasında Panathinaikos farkı 6 sayıya çıkarırken, Sestina ve Dorsey'in hızlı hücumlardan bulduğu 5 sayıyla Fenerbahçe Beko farkı 1'e indirdi: 51-50.

Lessort'un serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla fark 3 sayıya çıkarken, yeşil-beyazlı takım son bölümde Kalaitzakis'in 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 56-50 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreği Panathinaikos'un 4-0'lık serisiyle başladı: 60-50.

Karşılaşmanın son 4 dakikalık bölümüne 10 sayı farkla girildi: 65-55.

Kalan sürede Yunanistan ekibi farkı daha da açarak müsabakadan 73-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid-Olympiakos müsabakasının kaybedeniyle 26 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKMIŞTI

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı öncesi takımların konaklayacağı otelde Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko taraftarı arasında tartışma çıkmıştı.

Panathinaikos, Berlin’de kaldığı otele giriş yaparken Fenerbahçe taraftarıyla Ergin Ataman arasındaki gerginlikte küfürler havada uçuştu.

ERGİN ATAMAN'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Biz buraya Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik. Bir yarı final maçı nasıl oynanmalıysa öyle oynadık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Sarunas Jasikevicius böyle durumlarda 5 kısaya dönüyor. Biz de o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum. 12 yıl sonra Dörtlü Final'de oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil."

"Bugün 4-5 bin Panathinaikos taraftarı vardı ama pazar günü burayı Oaka'ya çevireceğiz. Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum ve hepsine teşekkür ediyorum."