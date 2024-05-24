Milliler çeyrek finalde

Kaynak: Haber Merkezi
Milliler çeyrek finalde

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasında Polonya’yı 4-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar adlarını çeyrek finale yazdırdılar.

Antalya’da devam eden 13 takımın 3 grupta mücadele ettiği şampiyonada A grubunda yer alan İşime Engelliler Türk Milli Takımı turnuvanın en güçlü takımlarından birisi olan Polonya’yı ilk yarıda İsmail Arda, Musa Bulut, Serhat Başaran ve Emracan Dönmez’in attığı gollerle 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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İnanılmaz bir rüzgar altında oynanan karşılamada Milli takımımız ilk yarıda bulduğu 4 golle tribüne gelen taraftarları sevindirdi. Türkiye, turnuvada A grubunun lideri ile karı karşıya gelecek. Takımımız A grubu lideri ile yaptığı karşılaşmayı kazandığı takdirde hem yarı finale yükselecek, hem Olimpiyatlara katılma şansını elde edecek.

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A grubunda 9 puanla lider durumda bulunan İngiltere, ikinci sırada bulunan Almanya ile karşılaşacak. Bu grupta ilk sırayı alan takım Milli takımımız ile yarıfinal mücadelesi verecek.

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FEDERASYON BAŞKANI KERİM VURAL: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Türkiye İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Kerim Vural, maçları takip ediyor ve oyunculara moral veriyor. 4-1’lik Polonya maçından sonra sahaya inerek futbolcularla galibiyetin sevincini yaşayan Başkan Kerim Vural, sessizlerin sesi olmak ve onların seslerini duyurabilmek için yola çıktıklarının altını çizerek, “Türkiye’de 2.2 milyon işitme engelle insanımız var. Bu insanlara duyarsız kalmayalım diye elimizden geldiğince gürültü çıkarmaya ve onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da tüm Türkiye’yi bu çocuklara duyarlı olmaya, onların başarılarına ortak olmaya ve sesimizi duyurmaya davet ediyorum. Çünkü, onların buna ihtiyacı var. Federasyon olarak 24 branşta bu çocuklara spor yaptırıyoruz. Sporun gücüyle onları hayata tutunmasını sağlıyor ve ileriye daha umutla bakmalarını sağlıyoruz” dedi.
Recep ÇINAR

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