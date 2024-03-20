Ergin Ataman veda etti

Bu sezon, Ergin Ataman liderliğinde yeni bir çağ açan Panathinaikos, EuroLeague'de son hafta kıdemli rakibi Olympiakos'a yenildi.

Ancak, yeşil-beyazlı takım ligde ilk dört içinde yer almaya devam ediyor.

Deneyimli Türk antrenörün bazı isimleri gönderilecekler listesine koyduğu öğrenildi.

Yunan medyasında "Ergin Ataman 2 isme veda etti" başlığı yer aldı.

İki oyuncunun isimleri açıklanmazken önümüzdeki dönemde kadronun şekilleneceği ifade edildi.

Panathinaikos'un genç yıldızı Panagiotis Kalaitzakis, derbi mağlubiyeti ve sezonun ilerleyişi hakkında Yunan televizyonu ERT'ye düşüncelerini paylaştı.

Kalaitzakis, Olympiakos'a yenilginin ardından uyumanın zor olduğunu dile getirdi:

Olympiakos karşısında aldığımız yenilgi, en azından bir gün boyunca hepimizin zihninden silinmedi. Bir derbi kaybettiğinizde, o gün yaşananlar gece boyu aklınızdan çıkmıyor. Uyumak neredeyse imkansız hale geliyor ve zor anlar yaşıyorsunuz.

Ayrıca Kalaitzakis, takımın sezon boyunca gösterdiği performans ve Panathinaikos'un hedefleri hakkında da konuştu:

Bu sezon henüz bir kupa kazanamasak da, büyük başarılar elde edebileceğimizi kanıtladık. Mart ayındayız ve hala bir kupa kazanmadık. Ancak hedefimiz, önümüzdeki iki kupayı (EuroLeague ve Yunanistan Ligi) kazanmak.