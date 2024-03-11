Ergin Ataman karşılık verdi

Yunanistan Ligi'nde Karditsa Iaponiki'yi deplasmanda yenen Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman maçın ardından konuştu.

Ergin Ataman eleştirilere yanıt verirken şöyle dedi:

Maçın başında yorgunluğumuz nedeniyle sorunlar çektik, Cuma günü EuroLeague'de oynamıştık. İkinci çeyrekte Mathias Lessort savunmada ve hücumda bize çok yardımcı oldu.

Bu sayede farkı yaptık ve kazandık. Hiçbir maç kolay olmaz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Karditsa'da çok güzel bir ortam vardı. Bizim için güzel bir galibiyet oldu.

Olympiakos derbisinin sezonun en kritik maçı olup olmadığı sorusuna Ataman, "Kazanmamız lazım olan altı kritik maçımız daha var" diye cevap verdi.

PANATHINAIKOS BAŞKANI ATAMAN’A DESTEK ÇIKMIŞTI

Euroleague ve Yunan Ligi'nde zirve mücadelesi veren Panathinaikos'ta kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'ı eleştirenleri eleştirmişti.

Giannakopoulos, “Tüm bunlar güzel ama bunu destekleyecek seviyede bir takımınız olmazsa anlamsız. Bana göre şu an Ergin Ataman’ın ve takımın en büyük başarısı EuroLeague’de üçüncü olmak veya ligde birinci olmak değil. Şimdiye kadar yaptıklarımızı kimse başarı saymıyor” ifadelerini kullanmıştı.





