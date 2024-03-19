Ergin Ataman Yunan Hükümeti'nden yardım istedi

Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ataman, Yunanistan'ın spor altyapısına daha fazla yatırım yapmasının gerekliliğini vurgularken basketbol camiası için de destek talebinde bulundu.

İşte Ataman'ın sözleri:

Yunanistan'ın basketbol ve spor salonlarına yatırım yapmasını umuyorum. Bu, ülkenin basketbol geleceği için hayati önem taşıyor. İspanya, Litvanya, İtalya gibi ülkelerdeki spor tesislerinin kalitesi çok daha yüksek.

Yunan halkının basketbola olan sevgisini her yerde görebiliyorum, bu yüzden devletin spora daha fazla yatırım yapması gerektiğine inanıyorum.