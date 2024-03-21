Ergin Ataman cehennemden sağ salim çıktı

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Ergin Ataman cehennemden sağ salim çıktı
THY EuroLeague'in 30. hafta karşılaşmasında, Panathinaikos deplasmanda Kızılyıldız'ı 89-76'lık skorla yendi.

Ergin Ataman'ın öğrencileri Yunan medyasının cehennem diye nitelendirdiği Belgrad deplasmanından sağ salim çıkmasını bildi.

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Panathinaikos'tan Mathias Lessort'un 19 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı ve Kostas Sloukas'ın 17 sayı ve 10 asistle oynadığı maçta ön plana çıktılar.

Kızılyıldız cephesinde ise Dejan Davidovac ve Nemanja Nedovic'in her birinin 19 puanlık katkıları mağlubiyeti engelleyemedi.

AKLI BARCELONA MAÇINDA

Galibiyet sonrası konuşan Ergin Ataman Barcelona maçına dikkat çekti.

Yunan basını Panatinaikos galibiyetini "Panathinaikos, rakiplerinin yarattığı "cehennemden" faydalanmayı başardı ve sıralamada yükselişe geçti.

Ergin Ataman, Erythro'ya karşı alınan galibiyetin ardından kalan maçlara dikkat çekti. "Ama aynı zamanda Cuma günü Barselona'ya karşı oynayacağımız maç da var" diyen Ataman şöyle konuştu: "4 maç daha" Bizim için çok önemli bir zaferdi. Kazanacağımız 4 maçımız daha var. Pozisyonumuzu korumamız lazım. Teodosic ve Nedovic farklı oyuncular ve rakipler farklılaşıyor. "haberiyle verdi.

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