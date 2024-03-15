Ergin Ataman amerikan futbolunu kaybetti.

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Ergin Ataman amerikan futbolunu kaybetti.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Olympikos derbisini neden kaybettiklerini ilginç bir dille anlattı.

Euroleague'deki Yunanistan derbisinde Panathinaikos, Olympiakos'un konuğu oldu.

Ev sahibi Olympiakos, maçı 71-65 kazanarak galibiyete ulaştı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman maç sonrası ilginç bir tespitte bulundu.

Deneyimili koç şöyle konuştu:

Olympiakos'u kutlarım, çok agresiftiler. Amerikan futbolu gibi bir savunma karşısında oynamak zordu. Klasik bir derbiydi; seyirci için güzel bir oyun olmasa da Olympiakos galibiyeti hak etti. Onlar bizden daha agresif oynadı. İyi bir başlangıç yaptık ama boş şutları değerlendiremedik.

OLMADI

Olympiakos'tan Moses Wright, saha içinden 9/9 isabetle oynayarak maçın kahramanı oldu. İkinci yarıda Olympiakos yedeklerinden büyük katkı aldı. Bizde ise Sloukas dışında yedeklerden destek gelmedi. Bu bizim eksikliğimizdi çünkü Walkup, Canaan ve Fall beklenen performansı sergileyemedi. EuroLeague'de derbi kazanmak kolay değil. Sonuna kadar mücadele ettik ama Olympiakos'un agresif oyunu galibiyeti getirdi.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Olympiakos kazanmanın yolunu buldu. Daha önce play-offlarda Olympiakos ile karşılaşmak istemediğimi belirtmiştim. Sezon boyunca altı kez karşılaştık ve lig play-offlarında da muhtemelen karşılaşacağız. EuroLeague'de her maçı kazanmak zorundayız, Real Madrid hariç ligde bir denge var. Umarım play-offlarda Olympiakos ile eşleşmeyiz.

Fall oynamadığında pota altında etkili olmaya çalıştık ama hatalar yaptık. Petrusev ve Moses Wright, özellikle Wright, Lessort gibi ligin en iyi savunma pivotlarına karşı iyi iş çıkardı. Antetokounmpo'yu oynatamadık, bu büyük bir kayıptı. Juancho konusunda, bazı anlarda katkı sağladı, bazılarında ise fazla etkili olamadı. Sloukas dışında yedeklerden yeterli destek alamadık.

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