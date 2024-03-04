Panathinaikos Başkanı eleştirmişti. Ergin Ataman başardı

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Panathinaikos Başkanı eleştirmişti. Ergin Ataman başardı
Yunanistan Ligi'nde Kolossos Rodu'nu mağlup ederek liderliğini devam ettiren Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman maç sonrası galibiyeti yorumlarken ilginç mesajlar verdi.

Euroleuague'deki 97-86’lık Real Madrid galibiyeti sonrası büyük moral kazanan Panathinaikos'ta yüzler gülüyor.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un zaman zaman sert çıkışları sonrası Ergin Ataman'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Ergin Ataman galibiyet sonrası şöyle konuştu:

Takımda dakikaları bölüştürdük ve skorda da herkes katkı verdi. Çift haneli sayı atan 5 oyuncumuz var. Bazı problemler yaşadık ama büyük bir galibiyetin ardından bunlar normal.

Yine de gerektiği gibi oynadık ve normal sezonu lider tamamlama yolunda bir galibiyet daha elde ettik.

EuroLeague'deki büyük galibiyetlerden sonra böyle maçlar zor olur ama ilk çeyreğin sonrasında düzeldik ve iyi basketbol oynadık.

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