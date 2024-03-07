Panathinaikos başkanı kararını verdi. Ergin Ataman bile şaşırdı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos instagram hesabındam ilginç bir paylaşımda bulundu.
Videoda Panathinaikoslu basketbolcuların mor forma giymesi dikkat çekti.
Yunan medyası bu paylaşım sonrası "Pana yönetimi, takım oyuncularının mor bir görünüm giymesine karar vermiş gibi görünüyor. Bu karara Ergin Ataman bile şaşıracak" ifadelerini kullandı.
Asvel maçına 1 gün kala 14 bin biletin satıldığı öğreildi.
Euroleague'in 28. haftasında Asvel maçında OAKA'da 16 bin taraftarın Panathinaikos'u desteklemesi bekleniyor.
Temsilcilerimizden Anadolu Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko ise İspanya’da lig lideri Real Madrid’e konuk olacak.
Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos evinde Fransız temsilcisi ASVEL’le mücadele edecek.
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI
Bugün
20.30 A. Efes - Bayern Münih
21.00 AS Monaco - Kızılyıldız
22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
22.30 Valencia Basket - Barcelona
22.45 Real Madrid - Fenerbahçe
23.00 Olympiakos - Virtus Bologna
Cuma
22.15 Panathinaikos - ASVEL
22.30 Olimpia Milano - Partizan
22.30 Baskonia - ALBA Berlin