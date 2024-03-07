Panathinaikos başkanı kararını verdi. Ergin Ataman bile şaşırdı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos instagram hesabındam ilginç bir paylaşımda bulundu.

Videoda Panathinaikoslu basketbolcuların mor forma giymesi dikkat çekti.

Yunan medyası bu paylaşım sonrası "Pana yönetimi, takım oyuncularının mor bir görünüm giymesine karar vermiş gibi görünüyor. Bu karara Ergin Ataman bile şaşıracak" ifadelerini kullandı.

Asvel maçına 1 gün kala 14 bin biletin satıldığı öğreildi.

Euroleague'in 28. haftasında Asvel maçında OAKA'da 16 bin taraftarın Panathinaikos'u desteklemesi bekleniyor.

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko ise İspanya’da lig lideri Real Madrid’e konuk olacak.

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos evinde Fransız temsilcisi ASVEL’le mücadele edecek.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

Bugün

20.30 A. Efes - Bayern Münih

21.00 AS Monaco - Kızılyıldız

22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

22.30 Valencia Basket - Barcelona

22.45 Real Madrid - Fenerbahçe

23.00 Olympiakos - Virtus Bologna

Cuma

22.15 Panathinaikos - ASVEL

22.30 Olimpia Milano - Partizan

22.30 Baskonia - ALBA Berlin