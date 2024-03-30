Ergin Ataman'ın kehaneti tuttu

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Ergin Ataman'ın kehaneti tuttu
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın, Turkish Airlines EuroLeague'de Bologna maçı öncesi sözleri Yunan basınında manşet oldu.

Virtus Bologna ile yapacakları maç öncesi Türk çalıştırıcı 2. sıranın önemini vurgularken "Şu an ikinci sıradayız ve amacımız mevcut pozisyonumuzu korumak. Çok zor bir maç olacak ancak son saniyeye kadar kazanmak için agresif oynayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta mücadelesinde Panathinaikos ile Virtus Bologna karşılaştı.

Maçı kontrolü altında götüren Panathinaikos son anlarda zorlansa da Kendrick Nunn’ın son saniye basketiyle karşılaşmadan 79-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Panathiniakos 32. maçında 21. galibiyetini alırken Virtus Bologna 32. maçında 15. mağlubiyetini elde etti.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşma sonrası Panathinaikoslu oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Ataman'ın öğrencileri galibiyeti tribünlerle birlikte kutladı.

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