Ergin Ataman'dan Larkin ve Wilbekin açıklaması

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA Olimpiyat Elemeleri öncesi Socrates dergisine açıklamalarda bulundu.

Ataman, devşirme oyuncular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in milli takımda oynamak istemediklerini söyledi.

İşte Ataman'ın açıklamaları;

-Kadroyu açıkladığımız zaman bütün kulüplere de bildiri gidiyor. Kadroya iki devşirme oyuncumuzu da dahil ettik. Biz kadroyu açıklarken aldığımız duyumlar itibarıyla bu oyuncuların sakatlık, yorgunluk nedeniyle çok da sıcak olmadıklarını bildiğimiz için ayrımcılık olmaması için ikisini de kadroya davet ettik. Tam da endişe ettiğimiz gibi her ikisi de oynamaya gönüllü olmadıkları ortaya çıktı. Larkin, İstanbul kampının başladığı gün şehre geldi ve MR'a girdi. MR sonrası dizinde ciddi bir ödem olduğu tespit edildi. İki haftalık bir tedavi uygulanıp iki hafta sonunda çekilecek MR sonucuna göre de turnuvada oynayıp oynamayacağına karar verilecekti. Larkin o iki hafta boyunca tedavi oldu, ikinci MR çekildi... Ciddi bir iyileşme olduğu fakat bir haftalık sürece daha ihtiyaç olduğu kanaati verildi. Bizim esas planımız bir hafta daha tedaviye devam edip bireysel antrenmanlarla Larkin'i turnuvanın son haftasına, yarı final ve final aşamasına saklamaktı. Ama ikinci MR'dan sonra Larkin ortadan kayboldu. Doktorlarımız görmek için kendisini davet etti, biz davet ettik, federasyon davet etti, en azından beraber olalım, konuşalım, 'Nasıl bir plan yapacağız?' diye... Ondan sonra bir daha haber alınamadı.

-Doğuş Özdemiroğlu’nun şanssız sakatlığından sonra ısrarla Larkin’i yetiştirmeye çalıştık, Wilbekin’e ulaşılmaya çalışıldı ama neticede iki oyuncu da yok. Listeyi verdik. Bundan sonrası beni aşan bir durum. Birtakım yönetmelikler var, kurallar var. Bunları federasyon ne kadar ve nasıl uygular... Beni ilgilendiren tek bir kısım var. O da milli takımın menfaatleri. Milli takım her şeyin üzerinde gelir.