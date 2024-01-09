Eric Bailly aynı tas aynı hamam! Villarreal'de de Beşiktaş'taki gibi oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Eric Bailly aynı tas aynı hamam! Villarreal'de de Beşiktaş'taki gibi oldu
Beşiktaş'tan İspanya'nın Villarreal takımına transfer olan Eric Bailly'nin kaderi değişmedi.

Beşiktaş'ın sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Eric Bailly, bir türlü bekleneni verememişti.
Sürekli sakatlanan Bailly siyah beyazlı formayı doğru dürüst giyememişti. Bailly, uykuluk, omuz ve boyun sakatlıkları yaşamış, toplam 65 gün sahalardan uzak kalmıştı. Bailly, sadece 8 maçta oynayabilmişti.
Sözleşmesi fesh edilen Bailly, İspanya'nın Villarreal takımına transfer oldu ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.
Ancak Fildişi Sahilli oyuncunun kaderi yeni takımında da değişmedi.
Takımının İspanya Kral Kupası'ndaki Unionistas'la oynadığı maça ilk 11'de başlayan Eric Bailly, 69. dakikada sakatlandı.
Oyundan alınan Bailly, böylece 4 ayda 7. kez sakatlanmış oldu.

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