Fernando Santos Rize'de gördüğüne inanamadı 'Bu da ne böyle'

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, sözleşmeyi imzalar imzalamaz Rize'yi gitti.

Portekizli teknik adam Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını tribünde kendine ayrılan özel yerden izledi.

Zaman zaman heyecanlandığı görülen Santos, Rashica'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutla attığı golü alkışladı.

Fernando Santos, Cenk Tosun'un kaçırdığı bir pozisyonda ise gözlerine inanamadı.

Cenk Tosun, 24. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu çok kötü bir vuruşla üstten auta yolladı.

Santos'un bu pozisyonun ardından yanındakine "Bu da ne böyle? Nasıl vuruş" dercesine el hareketleriyle bir şeyler anlattı.