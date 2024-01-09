Fernando Santos'un imza töreninde gerginlik

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için düzenlediği imza töreninde gerginlik yaşandı.

Toplantının soru cevap bölümünde gazeteci Gökhan Dinç söz aldı ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a "Hocayla yapılan anlaşmanın maddi detaylarını verecek misiniz?" diye sordu.

Hasan Arat "Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Bu anlaşma, hocamızla aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yapacağız. Bundan sonra da basın mensupları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. Son derece dikkatli olun, çünkü bunlar spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum" karşılığını verdi.

Gökhan Dinç "Şeffaflık diyerek göreve geldiğiniz için" diye araya girince sinirlenen Hasan Arat, "Şeffaflık ile SPK aynı şey değildir. Siz sadece soru soruyorsunuz, cevap vermek durumunda değilsiniz. Cevabı burada ben vereceğim" dedi.

Bu sırada salonda alkışlayanlar oldu. Gökhan Dinç "Basın toplantısında alkış yapıldığını ilk kez görüyorum" derken, Arat "Bundan sonra çok şey göreceksiniz" ifadesini kullandı.

Gökhan Dinç daha sonra toplantıyı terk etti.