Fernando Santos'un imza töreninde gerginlik

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Fernando Santos'un imza töreninde gerginlik
Hasan Arat'ı çileden çıkaran soru. Soran gazeteci toplantıyı terk etti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için düzenlediği imza töreninde gerginlik yaşandı.

Toplantının soru cevap bölümünde gazeteci Gökhan Dinç söz aldı ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a "Hocayla yapılan anlaşmanın maddi detaylarını verecek misiniz?" diye sordu.

Hasan Arat "Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Bu anlaşma, hocamızla aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yapacağız. Bundan sonra da basın mensupları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. Son derece dikkatli olun, çünkü bunlar spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum" karşılığını verdi.

Gökhan Dinç "Şeffaflık diyerek göreve geldiğiniz için" diye araya girince sinirlenen Hasan Arat, "Şeffaflık ile SPK aynı şey değildir. Siz sadece soru soruyorsunuz, cevap vermek durumunda değilsiniz. Cevabı burada ben vereceğim" dedi.

Bu sırada salonda alkışlayanlar oldu. Gökhan Dinç "Basın toplantısında alkış yapıldığını ilk kez görüyorum" derken, Arat "Bundan sonra çok şey göreceksiniz" ifadesini kullandı.

Gökhan Dinç daha sonra toplantıyı terk etti.

İlgili Haberler
Eric Bailly aynı tas aynı hamam! Villarreal'de de Beşiktaş'taki gibi oldu
Eric Bailly aynı tas aynı hamam! Villarreal'de de Beşiktaş'taki gibi oldu
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Quaresma'nın bir telefonu yetti. Fernando Santos'a Beşiktaş için bakın neler söyledi
Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos İstanbul'da. Siyah Beyazlı atkıyla poz verdi
Beşiktaş taraftarından Samet Aybaba'ya flaş tepki
Beşiktaş taraftarından Samet Aybaba'ya flaş tepki
Son Haberler
Bolu Dağı'nı sis esir aldı: Araçlar zor anlar yaşadı Yaşam
Bolu Dağı'nı sis esir aldı: Araçlar zor anlar yaşadı
Yazıklar olsun. Şehidin ismi verilen spor salonu çürüyor Gündem
Yazıklar olsun. Şehidin ismi verilen spor salonu çürüyor
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 137 arttı Gündem
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 137 arttı
Şiddetli yağış Ayvalık'ı vurdu: Ev ve iş yerleri su bastı Yaşam
Şiddetli yağış Ayvalık'ı vurdu: Ev ve iş yerleri su bastı
Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu Ekonomi
Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu
Tekirdağ'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi Gündem
Tekirdağ'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi
Apple telefonunda bu sorun olanlara para ödemeye başladı Teknoloji
Apple telefonunda bu sorun olanlara para ödemeye başladı