Rizespor Beşiktaş maçında gerginlik. Kırmızı kart çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Rizespor Beşiktaş maçında gerginlik. Kırmızı kart çıktı
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş, Rashica ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın bir bölümünde gergin anlar yaşandı.

RİZE'DE KIRMIZI KART ÇIKTI
Rizespor'da İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir kırmızı kart gördü.

Çaykur Rizespor'un attığı golün iptal edilmesinin ardından hakeme yoğun itiraz eden Demir, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Çaykur Rizespor teknik heyeti iptal edilen golün ardından hakeme tepki gösterdi.

İlgili Haberler
Fernando Santos'un gelişi yetti. Rize'den Semih Kılıçsoy geçti. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır
Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan flaş açıklama: 'Delikanlı hakem istiyoruz'
Beşiktaş KAP'a bildirdi. Fernando Santos'un sözleşme şartları belli oldu
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu
Eric Bailly aynı tas aynı hamam! Villarreal'de de Beşiktaş'taki gibi oldu
Eric Bailly aynı tas aynı hamam! Villarreal'de de Beşiktaş'taki gibi oldu
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Quaresma'nın bir telefonu yetti. Fernando Santos'a Beşiktaş için bakın neler söyledi
Son Haberler
Fernando Santos'un gelişi yetti. Rize'den Semih Kılıçsoy geçti. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Fernando Santos'un gelişi yetti. Rize'den Semih Kılıçsoy geçti. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor Spor
Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor
Akaryakıt aldığı sırada bomba gibi patlayan aracın sahibi zor kurtuldu Gündem
Akaryakıt aldığı sırada bomba gibi patlayan aracın sahibi zor kurtuldu
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır Spor
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır
Sultangazi’de 5 yaşındaki çocuk servis aracının altında kalarak can verdi Gündem
Sultangazi’de 5 yaşındaki çocuk servis aracının altında kalarak can verdi
Fatih'te cami imamı dahil iki kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Gündem
Fatih'te cami imamı dahil iki kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Transfer resmen açıklandı. McCowan Galatasaray'da Spor
Transfer resmen açıklandı. McCowan Galatasaray'da