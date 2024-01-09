Rizespor Beşiktaş maçında gerginlik. Kırmızı kart çıktı

Süper Lig'de Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş, Rashica ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın bir bölümünde gergin anlar yaşandı.
RİZE'DE KIRMIZI KART ÇIKTI
Rizespor'da İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir kırmızı kart gördü.
Çaykur Rizespor'un attığı golün iptal edilmesinin ardından hakeme yoğun itiraz eden Demir, kırmızı kartla cezalandırıldı.
Çaykur Rizespor teknik heyeti iptal edilen golün ardından hakeme tepki gösterdi.
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