Fernando Santos sözleşme imzaladı planını anlattı: Sahaya ölmeye çıkmaz zorundayız

Başkan Hasan Arat'ın katıldığı imza töreninde gazetecilerin sorularını cevaplayan Fernando Santo, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu belirten Santos, Türkiye'yi ülkesi Portekiz'e benzetti ve "Harika bir ülke burası. Çok iyi işler yapıp başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Süleyman Seba kültürünü yaşatacağız. 120 yıllık dev bir kulübün parçası olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ailesiyle bir kaç kez tatile geldiğini belirten Fernando Santos, Samet Aybaba ile bir kaç kez telefon görüşmesi yaptıklarını da söyledi. Santos, "Kendisiyle birlikte Beşiktaş'ın başarısı için çok çalışacağız. Takım olarak belki iyi durumda değiliz ama birlik halinde çalışarak takım halinde mücadele ederek yukarıya çıkacağız" dedi.

TARAFTARLARA İHTİYACIMIZ VAR

Santos, Beşiktaşlı taraftarlara da seslenerek, "Herkes bu hikayede çok önemli. Taraftarlarımıza da bu yolda ihtiyacımız var" diye konuştu.

Portekizli teknik adam şöyle devam etti:

Ben oyuncularımla birlikte bir aile olurum. Ailemize biri saldırırsa bir yumruk olup karşılık veririz. Daha çok maç var. İleriye bakarak gelişebiliriz. Geçmişi konuşmayı hiç sevmem. . Gelen her hoca değerlidir. Ancak sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptığını biliyorum.

ÖNCE QUARESMA İLE GÖRÜŞTÜM

Fernando Santos teklif alır almaz görüştüğü ilk ismin Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma ile konuştuğunu belirterek, "Bana atmosferi anlattı. Beşiktaş'ı taraftarlarını anlattı. Beni tebrik etti. Simao ile de görüştüm. Birçok oyuncu tebrik mesajları gönderdi" dedi.

Takımı kaybettiğinde uyuyamadığını söyleyen Santos, "Benim başında olduğum takım her zaman kazanmak ve sahada savaşmak zorunda. Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bu ruhu aşılamalıyız. Bunun dışında başka hiçbir şey işe yaramaz" diye konuştu.

HASAN ARAT'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli hocam Fernando... Hocaların hocası olarak Türkiye'nin en eski kulübü, ülkesinin gururu Beşiktaş'a geldiniz. Beşiktaşlı cefakardır, mücadeleyi sever, halktır, vatanını sever, duygusaldır, prensipleri vardır ödün vermez, altyapıdan çıkan evlatlarını sahada görmek ister. Sizin bugün burada olmanız, yapacaklarımızın teminatıdır. Çok tecrübelisiniz. Dünya yıldızlarının hocalığını yaptınız. Beşiktaş size, siz de Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarınız için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.

Son 5 maçımızı yakından izlediniz. Eksiklerimizi ve kuvvetli yanlarımızı çok iyi analiz ettiniz. Yönetim kurulumuzun tüm üyeleri, 15 teknik direktör arasında sizinle çalışma konusunda istekli davrandı ve tüm oyları sizin lehinizde kullandı. Görüştüğümüz tüm hocaları arayarak, teşekkür edip başarılar diledik. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Arat, transfer mesajı da verdi. Sakat oyuncuların düzeleceğini, Afrika Kupası'ndakilerin de döneceğini belirterek, transferlerinin de olacağını vurguladı.

30 günlük yönetimken haketmedikleri eleştirilerle karşılaştıklarını söyleyen Arat, "Değerli medya mensupları haberleri yazarken camiamızı yıpratmasınlar. Beşiktaş, çok önemli bir camia. Zor günlerden geçebiliriz ama Beşiktaş'a herkes sahip çıksın. Bizim prensiplerimiz bu şekilde devam edecek" dedi.