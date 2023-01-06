Finlandiya Savunma Bakanı ebeveynlik iznine çıktı

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, 7 haftalığına ebeveynlik iznine ayrıldı. Yerini milletvekili Mikko Savola'ya bıraktı. Eşi göreve başladığı için izne ayrılan Kaikkonen, 1 Mart'a kadar biri 2 yaşında diğeri 6 aylık olan çocuklarına bakacak.

Kaikkonen böylece, İskandinav ülkeleri arasında ebeveynlik izninden faydalanan ilk erkek bakan oldu.

Bakanın, Ukrayna Rusya savaşı sürerken izne ayrılması dikkati çekti.

Kaikkonen, iznin zamanlamasıyla ilgili, “Bir bakanın yeri doldurulamaz değil. Fakat çocuklarımız için ebeveynlerinin yeri doldurulamaz” dedi. (AA)