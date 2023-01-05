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Zafer Arapkirli'den üç bakanı çok kızdıracak paylaşım

Gazeteci Zafer Arapkirli’nin; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında yaptığı paylaşım günü en çok konuşulanları arasına girdi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 21:35
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Zafer Arapkirli'den bakanları yumurtalı gönderme

Zafer Arapkirli'den üç bakanı çok kızdıracak paylaşım
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Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem ile ilgili önemli bilgiler verirken bir yandan da yaptığı paylaşımlarla yüzlerde tebessüm bıraktırıyor. Arapkirli’nin son yaptığı paylaşım ise günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında paylaşım yapan Arapkirli’nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

“İCRAAT… Soylu, Bozdağ, Nebati biraraya gelip (Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla) sahanda yumurta yapmaya çalışmışlar.”

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