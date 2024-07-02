Erman Toroğlu A Spor'a veda etti. Yeni kanalı herkesi şaşırttı

A Spor'da yaklaşık 10 yıldır 90+1 programını yapan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu kanal ile yollarını ayırdı.
Toroğlu'nun yeni kanalı herkesi şaşırttı. Toroğlu'nun yeni sezonda bu kanalda yorumlarıyla ekrana geleceği belirtildi.
Süper Lig'in eski yayıncı kuruluşu LİGTV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Maraton' programıyla efsaneleşen, son 10 yıldır ise A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu, büyük bir sürprize imza atarak A Spor ile yollarını ayırdı.
Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız, sosyal medya hesabından Erman Toroğlu'nun A Spor'dan ayrıldığını ve yeni sezonda Ekol TV ekranlarında olacağını duyurdu.
Yıldız paylaşımında "İşte Yılın Transferi ERMAN TOROĞLU EKOL TV'DE" ifadelerini kullandı.
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