Erman Toroğlu Beşiktaş bombasını patlattı: Bu bilgi kesin ve doğrudur

Seçime giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı hakkında tartışmalar sürerken Erman Toroğlu aldığı bilgiyi kesin ve doğrudur diyerek açıkladı.

Erman Toroğlu Beşiktaş bombasını patlattı: Bu bilgi kesin ve doğrudur

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Olağanüstü kongreye gitme kararı alan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken futbol yorumcusu Erman Toroğlu konuyla ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, “Ahmet Nur Çebi'nin gerçekleştirilecek seçimde aday olmayacağını öğrendim. Aday olma ihtimali bile yok. Bu bilgi kesin ve doğrudur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin yakın çevresine yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın mali durumunu düzelttiği için görevi hak ettiğini ve bu sebeple yeniden aday olacağı söyleniyordu.

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