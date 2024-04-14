Erman Toroğlu Fernando Santos'un kovulmasındaki Musrati detayını açıkladı 'Hasan Arat sormuş'

Kaynak: Sabah
Erman Toroğlu Fernando Santos'un kovulmasındaki Musrati detayını açıkladı 'Hasan Arat sormuş'
Yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Fernando Santos ve başkan Hasan Arat'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Samsunspor'la 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirirken çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Toroğlu, maçı değerlendirdikten sonra yazısının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş teknik direktörü için dün gece canlı yayında "Bu hocayı hemen gönderin. Yerine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi getirin. Yoksa yönetimi de yakar" dedim. Ve hemen ardından söylediklerim gerçekleşti... Ayrıca ben geçen haftalarda "Bu Musrati neden oynamıyor" demiştim. Başkan Hasan Arat, bunun üzerine kulüp doktoruna "Musrati sakat mı? diye sormuş. Doktor oyuncunun sakatlığının bulunmadığını ve teknik bir kararla forma verilmediğini söylemiş... Ve teknik olarak Fernando Santos'a yönetim kapıyı gösterdi! Aklın yolu bir..."

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