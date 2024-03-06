Erman Toroğlu Galatasaray'ın başını yakacak ismi açıkladı

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Erman Toroğlu Galatasaray'ın başını yakacak ismi açıkladı
Beşiktaş Galatasaray derbisini değerlendiren Erman Toroğlu yıldız isim hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 28. Hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etti.

Sky Spor Youtube kanalında Galatasaray’ın performansını değerlendiren Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerde bulundu.

“ZAVALLI BİR FUTBOL”

"Beşiktaş, Galatasaray'a 4-0 mağlup da olabilirdi ama çıkıp çatır çatır oynardı. Böyle silik, şahsiyetsiz, kişiliksiz ve zavallı bir futbol ortaya koydular, olmaz."

“BAŞKA ŞEYLER KONUŞULURDU”

"Galatasaray da iyi değil. Puan kaybetselerdi başka şeyler konuşulurdu. Bu neticeler olunca Okan Buruk her zaman iyi gözükür."

“BABAM DA YAKALASA ATAR”

"Galatasaray taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na sövüyor. Kerem'in anası ağlıyor, Icardi'ye tık yok. 'Yakalarsa atarmış' babam da yakalasa atar. Adam gidiyor, 1 ay yok, 2 ay yok. Bu yüzden Barcelona gibi takımlarda oynayamadı."

“TORREIRA BAŞKA OYNUYOR”

"Lucas Torreira ise başka oynuyor. Galatasaray gol yemiyorsa Torreira'nın payı büyük."

“PENALTIYLA ALAKASI YOK”

"Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda Galatasaraylı oyuncu, topa sol ayağıyla vuruyor. Cenk Tosun, topu alamayınca Derrick Köhn de biraz tutmuş ve kendini bırakıyor. Penaltıyla alakası yok. Omar Colley'in kırmızı kartı da doğru."

“FUTBOL SAHTEKARLIĞI YAPIYOR”

"Barış Alper Yılmaz kabiliyetli bir çocuk ama biraz futbol ukelası. Arada futbol sahtekarlığı yapıyor. Kendini çabuk yere bırakıyor. Defansın kucağında oynuyorsun, iyi geçin, yoksa çok kötü yaparlar. Bugün seni adam kıstırmaya çalıştı. Bir gün Galatasaray'ı yakarsın, hakem seni atar. Bu söylediğimi unutmayın." ifadelerini kullandı.

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