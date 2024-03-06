Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi mi tutuyordu? Tugay Kerimoğlu açıkladı

Yeniaçık Youtube kanalında katıldığı Maestro programında gündemi değerlendiren eski futbolcu Tugay Kerimoğlu bomba açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’da oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Kerimoğlu eski arkadaşının “ben Fenerbahçeliyim” sözlerini değerlendirdi.

İşte Tugay Kerimoğlu’nun açıklamaları:

"HAREKETLERİNE DİKKAT EDECEKSİN"

"Zaha’nın saha içindeki vücut dili Galatasaray da çok mutlu olmadığını gösteriyor! Galatasaray Zaha ilişkisini devam ettirmek istiyorsa Galatasaray yönetimi bakış açısını değiştirmeli! Sparta Prag maçı öncesi son antrenmana baktım Zaha antrenman da yok. Beşiktaş maçı öncesi son antrenmana baktım Zaha yine antrenman da yok… Sen böyle yapmaya devam edersen Okan buruk sana forma vermez! Burası Crystal Palace değil burası Galatasaray sende ona göre hareketlerine dikkat edeceksin!

"OLIVIERA'YA HAK VERİRİM"

Oliviera niye Okan hoca ile tartışıyor, oynamak için formayı almak için kavga ediyor, tartışma forma için ise ben Oliviera’ya hak veririm! Zaha’nın yerine Sergio Oliviera’yı kazanmak isterim Okan Buruk’un yerinde olsam!

"SÜPER KUPA'YI TÜRK HAKEMLER YÖNETMELİ"

Hafta sonu Valencia-R.Madrid maçını gördük hakem top havadayken maçı bitirdi R.Madrid’in golünü vermedi! Burada bu hakem aynı hareketi Fenerbahçe’nin ya da Galatasaray’ın stadında yapsaydı ne olurdu? Allah korusun düşünmek bile istemiyorum ligler iptal olmaya kadar giderdi! O Süper kupa'yı bizim hakemler Türk hakemleri yönetmeli!

"HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU BİLMİYORDUK"

Emre’nin Galatasaray’da beraber forma giyerken hangi takımı tuttuğunu bilmiyorduk. Fenerbahçeli olduğunu da bilmiyorduk bize böyle bir şey söylemedi!

"DOĞRU ORTA SAHAYI KURDU"

Hatayspor karşısında İsmail Kartal doğru orta sahayı kurdu ve maçı rahat aldı peki İsmail hoca niye Alanyaspor ve Samsunspor maçlarına çift ön liberoyla çıkıp orta sahanın üretkenliğini azaltıp hem puan kaybettin hem de etkisiz bir futbol ortaya koydun! İsmail Kartal tek ön libero ile oynarsa Fenerbahçe rakiplerine karşı daha etkili futbol ortaya koyar!"