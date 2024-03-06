Yılmaz Vural kapıya dayandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. Haftasında Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi.

Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.

Bu galibiyet ile puanını 48’e çıkaran Menemen FK en yakın rakibi Isparta’nın puan kaybettiği haftada 6. Sıraya yerleşti.

Öte yandan play-off hattına giren Menemen FK 1. Lig kapısına dayandı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Yılmaz Vural ve oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.

İlk 11'ler

Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Erkan Şentürk, Erdem Aygül, Yiğit Utku Gök, Mücahit Aslan, Abdulkadir Öksüz, Kenan Fakılı, Yasin Yıldız ve Hasan Öztürk

Menemen FK: Kıvanç Küçükkarış, Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, İsmail Erdoğan, Mazlum Demir, Mertcan Açıkgöz, Özkan Yıldırım, Hakkı Türker, Mehmet Alp Kurt, Kemal Rüzgar ve Burak Yasi