Yılmaz Vural kapıya dayandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural kapıya dayandı
Deplasmanda Somaspor ile karşılaşan Yılmaz Vurallı Menemen FK rakibini 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. Haftasında Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi.

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Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.

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İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.

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Bu galibiyet ile puanını 48’e çıkaran Menemen FK en yakın rakibi Isparta’nın puan kaybettiği haftada 6. Sıraya yerleşti.

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Öte yandan play-off hattına giren Menemen FK 1. Lig kapısına dayandı.

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Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Yılmaz Vural ve oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.

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İlk 11'ler

Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Erkan Şentürk, Erdem Aygül, Yiğit Utku Gök, Mücahit Aslan, Abdulkadir Öksüz, Kenan Fakılı, Yasin Yıldız ve Hasan Öztürk

Menemen FK: Kıvanç Küçükkarış, Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, İsmail Erdoğan, Mazlum Demir, Mertcan Açıkgöz, Özkan Yıldırım, Hakkı Türker, Mehmet Alp Kurt, Kemal Rüzgar ve Burak Yasi

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