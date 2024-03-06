Fatih Altaylı Büyükekşi ile Erdoğan arasında geçenleri 'yalvardı' diyerek açıkladı. Görevden alınacağı tarihi duyurdu

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Fatih Altaylı Büyükekşi ile Erdoğan arasında geçenleri 'yalvardı' diyerek açıkladı. Görevden alınacağı tarihi duyurdu
TFF'nin yayın ihalesini beIN Sports'a vermesi üzerine konuşan Fatih Altaylı Mehmet Büyükekşi'nin koltuğunda nasıl kaldığını anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için çıktığı ihalede yeterli teklif gelmediği için ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

Yapılan duyurunun ertesi gününde yeni bir açıklama yayınlayan TFF mevcut yayıncı beIN Sports ile 182 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

TFF’nin iptal ettiği ihaleyi ertesi gün mevcut yayıncıya vermesini eleştiren Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Mehmet Büyükekşi’nin Fetöcü olduğu varsayımıyla TİM ve THY’de uzaklaştırılıp TFF’ye geçmesinin skandal olduğunu söyleyen Altaylı Büyükekşi’nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı.

İşte Altaylı’nın açıklamları:

“Ya sen bir adamı Fetöcü olduğu varsayımıyla Türk Havayolları Yönetim Kurulu’ndan uzaklaştırıyorsun TİM başkanlığından uzaklaştırıyorsun sonra Futbol Federasyonu Başkanı yapıyorsun sonra Futbol Federasyonu Başkanlığı’nda olmadık rezillik kalmıyor. Adamı kovmak istiyorsun geliyor yalvarıyor diyor ki ‘aman efendim beni kovmayın bana bir Avrupa Şampiyonası görme hakkı verin’ diyor acıyorsun nasıl olsa tebadan diye görevden almıyorsun"

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