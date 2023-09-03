Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'yi topa tuttu: Sahada var mı yok mu belli değil

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısını Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

İlk yarının tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Tete için de oldukça sert ifadeler kullandı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalar;

-Galatasaray, organize hücum ederek pozisyona girmiyor. Gaziantep FK daha iyi pozisyonlara girdi. Galatasaray bildiğimiz gibi, futbol değil top oynuyorlar. Bu sene Galatasaray böyle.

-Tete var mı yok mu belli değil. Güçsüz, iki pozisyonda zıplayarak kendini bıraktı hakem acaba verir mi diye vermedi hakem. Bence doğru yaptı.

-Bence Galatasaray iyi değil, Şampiyonalar Ligi'ne girdi evet bunlar çok iyi Türk futbolu adına ama seyirci de yok.

-Bu sahalara çok güzel bakla, patates ekilir. Bu sahalarda futbol oynanmaz. Türkiye'de kaç tane futbol oynanacak stadyum var, ne kadar seyirci var? Daha hangi mevsimdeyiz, sahaların halini görüyorsunuz.

-Ankaragücü yarın o sahada oynayacak ve tüm gün yağmur varmış. Yeni zeminde yağmur yağarsa ne olur, zemin kalkar. Neresinden tutsan elinde kalıyor.