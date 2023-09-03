Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'yi topa tuttu: Sahada var mı yok mu belli değil

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK- Galatasaray maçının devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Sarı Kırmızılılar'ın yeni teransferi Tete için "Tete var mı yok mu belli değil. Güçsüz. " ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'yi topa tuttu: Sahada var mı yok mu belli değil

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısını Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

İlk yarının tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Tete için de oldukça sert ifadeler kullandı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalar;

-Galatasaray, organize hücum ederek pozisyona girmiyor. Gaziantep FK daha iyi pozisyonlara girdi. Galatasaray bildiğimiz gibi, futbol değil top oynuyorlar. Bu sene Galatasaray böyle.

-Tete var mı yok mu belli değil. Güçsüz, iki pozisyonda zıplayarak kendini bıraktı hakem acaba verir mi diye vermedi hakem. Bence doğru yaptı.

-Bence Galatasaray iyi değil, Şampiyonalar Ligi'ne girdi evet bunlar çok iyi Türk futbolu adına ama seyirci de yok.

-Bu sahalara çok güzel bakla, patates ekilir. Bu sahalarda futbol oynanmaz. Türkiye'de kaç tane futbol oynanacak stadyum var, ne kadar seyirci var? Daha hangi mevsimdeyiz, sahaların halini görüyorsunuz.

-Ankaragücü yarın o sahada oynayacak ve tüm gün yağmur varmış. Yeni zeminde yağmur yağarsa ne olur, zemin kalkar. Neresinden tutsan elinde kalıyor.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
Son Haberler
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması Spor
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması
Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları Magazin
Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları
Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı Dünya
Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
Bilal Erdoğan, öğretmenliği ‘idealist’ bulmayıp imam hatiptekileri yüceltti: Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor Güncel
Bilal Erdoğan, öğretmenliği ‘idealist’ bulmayıp imam hatiptekileri yüceltti: Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor
Napoli'yi de yenerler. Lazio'nan Japon yıldızı yıktı Spor
Napoli'yi de yenerler. Lazio'nan Japon yıldızı yıktı
Caner Erkin öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı Spor
Caner Erkin öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı