Erman Toroğlu Erden Timur'a telefonda bakın neler söylemiş! Açık açık anlattı. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un isim vermeden kendisini hedef alan sözlerne adeta isyan etti.

Erden Timur, Florya'da, "Bu sezon birlik ve beraberliğimizin dağılması adına her türlü şey yapılacak. Daha neler yapılacak hepsini tek tek anlatmaya devam edeceğiz" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

ERDEN TİMUR, ERMAN TOROĞLU'NU ARAMIŞ

Erman Toroğlu, Erden Timur'un kendisini aradığını söylerken, "Hep aynı hikaye. Bıktırdınız artık. Zamanında Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak da yapmıştı. Bana telefon açtı Erden Timur. Ona dedim ki 'Bu sözlerini her zaman ekranlara getirmeye devam edeceğim' dedim. Varsa belgesi çıksın konuşsun. Suyu bulandırmaya gerek yok.

"TEDİDE GİRİYOR"

Yapılan bu tip demeçler artık tehdide kaçıyor. Bu sözlere inananlar da aptal bence. Kimse bir şeyi öyle kolay bilemez, bilse de gizleyemez zaten. Aynısını ben yaptım gittim ifade verdim." dedi.