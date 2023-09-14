Erman Toroğlu Erden Timur'a telefonda bakın neler söylemiş! Açık açık anlattı. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Erman Toroğlu bu kez Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'u hedef aldı. Toroğlu, "Bıktırdınız artık" diyerek ikili arasında geçen görüşmeyi açıkladı.

Erman Toroğlu Erden Timur'a telefonda bakın neler söylemiş! Açık açık anlattı. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un isim vermeden kendisini hedef alan sözlerne adeta isyan etti.

Erden Timur, Florya'da, "Bu sezon birlik ve beraberliğimizin dağılması adına her türlü şey yapılacak. Daha neler yapılacak hepsini tek tek anlatmaya devam edeceğiz" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

ERDEN TİMUR, ERMAN TOROĞLU'NU ARAMIŞ

Erman Toroğlu, Erden Timur'un kendisini aradığını söylerken, "Hep aynı hikaye. Bıktırdınız artık. Zamanında Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak da yapmıştı. Bana telefon açtı Erden Timur. Ona dedim ki 'Bu sözlerini her zaman ekranlara getirmeye devam edeceğim' dedim. Varsa belgesi çıksın konuşsun. Suyu bulandırmaya gerek yok.

"TEDİDE GİRİYOR"

Yapılan bu tip demeçler artık tehdide kaçıyor. Bu sözlere inananlar da aptal bence. Kimse bir şeyi öyle kolay bilemez, bilse de gizleyemez zaten. Aynısını ben yaptım gittim ifade verdim." dedi.

İlgili Haberler
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye İsa ve Musalı gönderme. Taraftar isyan edecek
Erman Toroğlu Mehmet Büyükekşi'ye sordu: Maşallah beyefendi! Sana bu aklı kim verdi?
Erman Toroğlu'ndan Kuntz'a sert sözler: Dansöz gibi kıvırtıyor
Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum
Erman Toroğlu Galatasaray'ın yeni transferi Tete'yi topa tuttu: Sahada var mı yok mu belli değil
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü Dünya
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı Güncel
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur Spor
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur
Alanya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü