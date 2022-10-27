Erman Toroğlu ve Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti: Sen zenci misin

ENDEXSPOR adlı Youtube kanalında program yapan Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Erman Toroğlu, "İşerken görüyorsan kendi şeyini o zaman kilolu değilsin" dedi. Yılmaz Vural ise "Sen zenci misin, nasıl görüyorsun" diye yanıt verdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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