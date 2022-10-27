27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Erman Toroğlu ve Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti: Sen zenci misin

Erman Toroğlu ve Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti: Sen zenci misin

Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu ile teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 14:46
Takip Et

Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural'ın programda ilginç muhabbeti gündem oldu

Erman Toroğlu ve Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti: Sen zenci misin
+
Aa
-

ENDEXSPOR adlı Youtube kanalında program yapan Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural'ın ilginç muhabbeti sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Erman Toroğlu, "İşerken görüyorsan kendi şeyini o zaman kilolu değilsin" dedi. Yılmaz Vural ise "Sen zenci misin, nasıl görüyorsun" diye yanıt verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Kızılyıldız - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
﻿Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.