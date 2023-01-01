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Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak iddia

Futbol dünyasından hangi ünlü bir kadına tacizde bulunup dayak yedi?

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 22:34
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Hangi ünlü, bir kadına tacizde bulunup dayak yedi? Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak iddia

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak iddia
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Eski hakem Erman Toroğlu olay yaratacak bir iddia ortaya attı.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda "Taze bir haber geldi" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana taze bir haber geldi 2 saat önce. Haber çok taze, eski bir futbolcu, eski bir hakem şu anda gözlemci uçağa biniyor yakın zamanda, yanındaki bayanın bacaklarını mı çekiyor bir yerlerini çekiyor. Kadın uyarıyor çığlık atıyor, uçaktaki vatandaşı dövüyorlar, telefonu da elinden alıyorlar.

Uçak iniyor, pilot polis çağırıyor ve polis adamı alıp götürüyor. Bu adamı ben tanıyorum. Bu adam gözlemci, bir müddet maç verilmiyor bu adama."

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