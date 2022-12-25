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  • Terbiyesizlik bu kırmızı oğlu kırmızı. Erman Toroğlu'ndan NKoudou'ya sarı kart gösteren hakeme sert tepki

Terbiyesizlik bu kırmızı oğlu kırmızı. Erman Toroğlu'ndan NKoudou'ya sarı kart gösteren hakeme sert tepki

Erman Toroğlu, N'Koudou'nun pozisyonu hakkında flaş bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:08
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Erman Toroğlu'ndan NKoudou'ya sarı kart gösteren hakeme sert tepki. Terbiyesizlik bu kırmızı oğlu kırmızı

Terbiyesizlik bu kırmızı oğlu kırmızı. Erman Toroğlu'ndan NKoudou'ya sarı kart gösteren hakeme sert tepki
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Gaziantep-Beşiktaş maçının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'ın bir kararı tartışmalara yol açtı.

25. dakikada N'Koudou ile Kitsiou arasında gerginlik yaşandı. N'Koudou rakibine kafayla vurdu. Hakem bu pozisyonda sarı kart gösterdi.

Karaoğlan, VAR standına gelerek pozisyonu izledi ve kararını değiştirmedi.

Erman Toroğlu A Spor'da maçı devre arasında Karaoğlan'a sert tepki gösterdi. Toroğlu şunları söyledi:

"Ben bunca yıllık maç izlerim. Futbol oynadım, hakemlik yaptım. Ama böyle rezalet görmedim. Terbiyesizlik bu. Kırmızı oğlu kırmızı bu. Bir de bu hakeme FIFA kokartı vermişler. FIFA görse gelme der. Sahadaki 10 Beşiktaşlı ile 11 Gaziantepli bile kırmızı kart bekledi. Arkasında ne var. Bir şeyler mi var?"

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Yusuf
25.12.2022 17:12
10 kere izleyip kırmızı kart veremeyen hakem...  
 
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