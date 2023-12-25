Erman Toroğlu Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan kaç para aldığını açıkladı. 'Vatan millet diyor ama' diyerek anlattı

Beşiktaş'ın başında sadece 2 hafta kalan ve görevden alınan teknik direktör Rıza Çalımbay'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çalımbay, görevden alınmasının ardından sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları söylemişti:

"Ahmet Nur Çebi bana 'Sana ihtiyacımız' var dedi. Ben de Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa her türlü gelirim. Para falan konuşmadım ve görevime başladım. O arada kongrede adayla çıktı ortaya. Biz takımın başında olduğumuz için iki adaya da bilgiler vermek durumundaydım. Hasan Arat'ın ekibinden Samet ağabeyle ve Serdal Adalı'nın ekibinden Şifo Mehmet ile görüştüm. İki aday da 'Biz Rıza hoca ile devam edeceğiz' dediler. Bir süreç vardı. Ben o süreci sonra öğrendim. Çebi'nin yaptığı sözleşme Haziran 2024'e kadardı ama 'yeni gelen yönetim 15 gün içinde feshedebilir' maddesi vardı.

En son ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Benim orada üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de gazetelerde çıkan haberlere 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür' açıklaması yapılmadı. Hiç Hasan Arat ile görüşmedim. Bu da üzüldüğüm şeylerden bir tanesiydi. Son iki maç kala benim mukavelimi iki maç daha uzatmak istediler. Ben iki maçlık bir antrenör değilim. Çok bir iyi bir antrenörüm. Sadece Beşiktaş olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım belliydi. Onunla tabii ki uğraştık.

Samet ağabey ve Feyyaz ile konuştuk. Onlar benden iki maç daha uzatmamı rica ettiler. Ben size güveniyorum dedim imzayı attım."

ERMAN TOROĞLU İDDİA ETTİ

Erman Toroğlu, A Spor'daki programında Çalımbay'la ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Toroğlu, "Rıza Çalımbay vatan millet Beşiktaş diyor ama... Parasını da almış hocam. 2 haftada 3'er milyondan 6 milyon lira almış Beşiktaş'tan" dedi.

