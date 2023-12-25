Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü İngiliz The Mirror açıkladı

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü İngiliz The Mirror açıkladı
Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu.

Eski Machester Unitedlı teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ın yaptığı 1,5 yıllık teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Norveçli teknik direktörün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

beIN Sports'un siyah-beyazlıların İtalyan teknik adam Filippo Inzaghi ile görüşmelere başladığını öne sürmesinin ardından İngiliz medyası "Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a evet dedi" diyerek haberi duyurdu.

İngiliz basınından The Mirror Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı Ole Gunnar Solskjaer'in şartlarını kabul ettiğini yazdı.

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"İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI"

Son olarak NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." demişti.

2021'DEN BU YANA TAKIMSIZ

Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarında görev alan 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana çalışmıyor.

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