Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması. 'Çok yakında' dedi Beşiktaşlılar'ı heyecanlandırdı

Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı başlamıştı.

Hemen hemen her gün yeni isimler gündeme atılırken, Başkan Hasan Arat söylentilere noktayı koyacak açıklamayı yaptı.

A Spor'a konuşan Başkan Hasan Arat, "Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Başkan Hasan Arat, transfer konusunda da "Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır' dedi.

Kadro dışı kalan oyuncuların son durumu hakkında da konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcularımızla kontratımız devam ediyor. Antrenörümüz gelince değerlendirecektir. Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Rıza Çalımbay'ın sert eleştirilerine yanıt veren Hasan Arat şu ifadeleri kullandı: "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz. Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır."