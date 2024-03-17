Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolcuya şok sözler: Aptalca. Pişmiş tavuğun başına gelmez

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Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolcuya şok sözler: Aptalca. Pişmiş tavuğun başına gelmez
Erman Toroğlu, Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, Gedson Fernandes'in neden olduğu penaltıyla ilgili olarak, "Bu kadar aptalca bir penaltı yapılmaz. Hadi tuttun bırak. Neden çekiyorsun adamı? Süper Lig'de büyük bir takımda oynayan oyuncunun bunu yapma hakkı yok. Top havadan geliyor, adamı neden çekiyorsun?" dedi.

Toroğlu, Sabah'taki yazısında da "Gedson Fernandes'i anlamak mümkün değil. G.Saray maçından evvel yaptığı saçma sapan bir hareketle oyundan atıldı. Yine bu maçta gereği yokken rakibini çekti ve penaltı yaptırdı. İleri gideceğine geri geri gidiyor. Hem de teknik adam hemşehrisi, daha doğrusu ona ayıp ediyor" ifadelerini kullandı.

Toroğlu ayrıca Rashica'nın kullandığı ve iptal edilen penaltı için de "Vuruş yapılıyor, top iki ayağına da vurunca iptal oluyor. Çok nadir görünen bir olay. Bu sene Beşiktaş'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmezmiş" diye yazdı.

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