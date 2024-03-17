Montella Ancelotti'yi tehdit etti

Kaynak: Fotospor
Montella Ancelotti'yi tehdit etti
Geçtiğimiz haftalarda İspanya'ya giden Montella'nın Ancelotti'ye söylediği sözler ortaya çıktı.

Avusturya ve Macaristan ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda aday kadro belirlendi.

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İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella son günlerdeki performansı ile Real Madrid’de harikalar yaratan Arda Güler’i kadroya davet etti.

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Haftalar önce İspanya’ya giderek hem Ancelotti hem de Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Montella’nın meslektaşına söylediği sözler ise ortaya çıktı.

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Arda Güler’in forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız olduğunu belirten Montella Ancelotti’ye "Euro 2024'e sürekli oynayan oyuncuları götüreceğim" dedi.

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