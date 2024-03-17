Montella Ancelotti'yi tehdit etti

Avusturya ve Macaristan ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda aday kadro belirlendi.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella son günlerdeki performansı ile Real Madrid’de harikalar yaratan Arda Güler’i kadroya davet etti.

Haftalar önce İspanya’ya giderek hem Ancelotti hem de Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Montella’nın meslektaşına söylediği sözler ise ortaya çıktı.

Arda Güler’in forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız olduğunu belirten Montella Ancelotti’ye "Euro 2024'e sürekli oynayan oyuncuları götüreceğim" dedi.