Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Yapay zeka derbiyi kazanacak takımı açıkladı

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Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Yapay zeka derbiyi kazanacak takımı açıkladı
Bugün oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe derbisi hakkında Microsoft yapay zekasından olay yaratan bir analiz geldi.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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Saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutulurken derbinin sonucunu Microsoft yapay zekası Copilot’a sorduk.

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Copilot, Fenerbahçe’nin son zamanlarda yükselen bir form grafiği olduğunu söylesede Trabzonspor’un ev sahibi olmasının avantajıyla sahadan 2-1 galip ayrılacağını ifade etti.

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Kasımpaşa Galatasaray karşılaşması hakkında da bir tahmin yapan Copilot Galatasaray’ın 2-1 kazanacağını söyledi.

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Copilot’un tahminlerinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5’e yükselecek.

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