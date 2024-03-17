Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Yapay zeka derbiyi kazanacak takımı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutulurken derbinin sonucunu Microsoft yapay zekası Copilot’a sorduk.

Copilot, Fenerbahçe’nin son zamanlarda yükselen bir form grafiği olduğunu söylesede Trabzonspor’un ev sahibi olmasının avantajıyla sahadan 2-1 galip ayrılacağını ifade etti.

Kasımpaşa Galatasaray karşılaşması hakkında da bir tahmin yapan Copilot Galatasaray’ın 2-1 kazanacağını söyledi.

Copilot’un tahminlerinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5’e yükselecek.