Erman Toroğlu'ndan Büyükekşi'ye sert sözler: Bunun üzerine maden suyu içeceksin. Midende gaz yapar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Çağlar Bülent Sansar
Yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya TFF'den herhangi bir cevap gelmemesi sonrası bomba açıklamalar yaptı.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan programda flaş açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'un 9 Aralık'ta Mete Kalkavan açıklamasını yeniden konuşan Toroğlu, TFF Başkanı Büyükekşi'ye seslenirken, konuyla alakalı neden cevap vermediğini sordu.

''NİYE YÜREĞİNİZ YETMİYOR?''
Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya TFF'den herhangi bir yanıt gelmediği hatırlatan Toroğlu, "Aradan 10 gün geçti. Trabzonspor'un yaptığı açıklamalara TFF'den hala cevap yok. Veremezsiniz niye? Çünkü Trabzonspor sizi ümüğünüzden yakaladı. Trabzonspor'a kim söz verdi? Trabzonspor'un açıklaması yenilir yutulur bir açıklama değil. Ben onun için Trabzonspor'u beğeniyorum. Bu 3 büyük takımla masada ve sahada baş edebilecek tek takım Trabzonspor. İşte bunun yüzünden. Neden cevap veremedin Büyükekşi? Bundan sonrada cevap versen de gitti. Bunun üzerine bir maden suyu içeceksin. Çünkü midende gaz yapar bu. Ben Federasyon başkanı olsam bu açıklama mideme oturur. Kim söz verdi? Sen mi verdin? Başka bir yetkili mi verdi? Bu açıklamaya cevap neden vermiyorsunuz? Niye yüreğiniz yetmiyor? Artık cevap verseniz de hikaye." dedi.

NE OLMUŞTU?
Trabzonspor, Mete Kalkavan ile ilgili bir açıklama paylaşmıştı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ!
04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. 'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."

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