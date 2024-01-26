Erman Toroğlu'ndan Galatasaray İstanbulspor maçının hakemine olay sözler: Bu ne rezalet

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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray İstanbulspor maçının hakemine olay sözler: Bu ne rezalet
Erman Toroğlu, Galatasaray-İstanbulspor maçının hakemi Bahattin Şimşek'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-İstanbulspor maçındaki kararları değerlendirirken hakem Bahattin Şimşek'i eleştirdi.

Toroğlu, A Spor'daki programda maçın 38. dakikasında İstanbulspor'un golünün iptal edilip, bir önceki pozisyon nedeniyle Galatasaray lehine verilen penaltı kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Penaltıya neden olan Ali Yaşar'a Galatasaraylı Torreira faul yapıyor. VAR çağırmalıydı. Pozisyona baktırmalıydı. Sonra verirsin veya vermezsin. Bu pozisyon Galatasaray'ın aleyhine olsa çağırırlar mı çağırmazlar mı?"

Toroğlu, Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile kazandığı frikik golünde kurulan baraj için de "Aptal yerine koymuş herkesi. Böyle baraj olur mu? MHK'deki arkadaşlar hiç matematik, geometri okumadınız mı? Bu ne rezalet? 13.5 metreden az değil bu baraj. Bu 9.15'te değil 10.15'te de değil 11.15'te değil" dedi.

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