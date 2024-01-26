Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Bugün İstanbul'a geliyor

Ara transferin hızlı takımı Fenerbahçe; bir transfer bombası daha patlattı. Sarı-Lacivertli ekip; Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe yaklaşık 10 gün önce milli stoper ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

Ardından Atletico Madrid ile görüşmelere başlayan Sarı-Lacivertliler gece geç saatlerde İspanyol kulübünü de ikna etti.

Çağlar Söyüncü bu sezon kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Çağlar Söyüncü sezon başında Leicester City'den ayrılıp Atletico Madrid'e 5 yıllık imza atmıştı. İspanyol ekibinde 9 maçta 212 dakika süre alan Çağlar; 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.