Galatasaraylı ünlü isim Dursun Özbek'in yüzüne karşı söyledi: Fenerbahçe'yi kıskanıyorum

Yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Galatasaray'ın ünlü isimlerinden Sami Çölgeçen Divan Kurulu toplantısında gündem oldu.

Konuşma için kürsüye çıkan Çölgeçen, başkan Dursun Özbek ve Sarı Kırmızılı üyelere seslenere Fenerbahçe'nin amatör branşlarda Galatasaray'ı geride bıraktığını söyledi.

"Küçücük kalmışız! Fenerbahçe'yi kıskanıyorum!" diyerek üyelere haykıran Sami Çölgeçen2in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen'in o sözleri:

Fenerbahçe her tarafta var! Ben Fenerbahçe'yi kıskanıyorum.

Bugün 'Yahu şu Fenerbahçe'yi kürekte bir türlü geçemedik.' diyecektim, arkadaşım 'Sami Abi ne diyorsun? Hiçbir branşta geçemiyoruz!' dedi.

Bu ne rezalet?

Amatör şubelerde böyle bir rezalet olabilir mi?

Neredeyiz biz?

Hiçbir yerde yokuz!

Futbolun perdesinin arkasına geçmişiz, küçücük kalmışız!”

Allah'tan Fenerbahçe'nin sutopu takımı yok.

Yoksa orda da bizi bitireceklerdi.

Amatör şubelerin hepsinde bizden öndeler.

Ben bunu kabul edemem.