Teniste büyük sürpriz. Djokovic'i eleyen bakın kim çıktı

Avustralya Açık'ta yarı final maçında Jannik Sinner ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

DJOKOVIC ELENDİ!

Sinner, Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle devirerek adını finale yazdırdı.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYACAK

Bu sonuçla Sinner, kariyerinde ilk kez bir GP'de final maçı yapacak.

Ayrıca 33 maçtır kaybetmeyen Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta ilk kez bir yarı final/final maçını kaybetti.

Djokovic, bu yıl da kupada mutlu sona ulaşsaydı tüm zamanların en çok grand slam (24) kazanan ismi Margaret Court'u geride bırakarak 25 zaferle büyük bir başarı alacaktı.