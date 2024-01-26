Teniste büyük sürpriz. Djokovic'i eleyen bakın kim çıktı

Bahar Yıldırım
Teniste büyük sürpriz. Djokovic'i eleyen bakın kim çıktı
Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner'e 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Avustralya Açık'ta yarı final maçında Jannik Sinner ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

DJOKOVIC ELENDİ!
Sinner, Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle devirerek adını finale yazdırdı.

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KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYACAK
Bu sonuçla Sinner, kariyerinde ilk kez bir GP'de final maçı yapacak.

Ayrıca 33 maçtır kaybetmeyen Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta ilk kez bir yarı final/final maçını kaybetti.

Djokovic, bu yıl da kupada mutlu sona ulaşsaydı tüm zamanların en çok grand slam (24) kazanan ismi Margaret Court'u geride bırakarak 25 zaferle büyük bir başarı alacaktı.

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