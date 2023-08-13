Erman Toroğlu'ndan imalı sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçakları bayağı indi kalktı

Galatasaray’ın Kayseri ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın devre arasında yorum yapan Erman Toroğlu çarpıcı bir imada bulundu.

Erman Toroğlu'ndan imalı sözler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçakları bayağı indi kalktı

Editör: Ufuk Cingöz

Kayserispor - Galatasaray maçının ilk yarısında Sarı Kırmızılı takımın etkisiz oyununa dikkat çeken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçakları bayağı indi kalktı. Enteresan uçaklar bunlar. Bu kadar transfer. Aşağısı, yukarısı olacak herhalde. Karşıdaki takımın tahtası açılmamış. Birisi inanılmaz uçaklar indirmiş ama arada çok fark yok. İleride olur mu, bilmiyorum.

GALATASARAY BİR TÜRLÜ YAPAMADI

Kayserispor, Galatasaray'ın üzerine gitmiyor. Galatasaray'dan daha farklı bir oyun beklemek lazım. Galatasaray, Kayserispor'un oyununa bir tepki koyamıyor. Üzerine giderse Galatasaray, Kayserispor'un pozisyon bulabilecek görüntüsü var. Galatasaray oyun ahengini bir türlü kuramadı." ifadelerini kullandı.

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