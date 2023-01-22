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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın 2. golüyle ilgili flaş yorum

Erman Toroğlu, Kayserispor-Beşiktaş maçındaki tartışılan pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 21:31
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Erman Toroğlu'ndan Kayseri-Beşiktaş maçı açıklaması

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın 2. golüyle ilgili flaş yorum
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Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında attığı 2. golle ilgili yorum yaptı.

Toroğlu, A Spor'daki programda Kayserisporluların golü atan Salih'in Mane'ye faul yaptığı iddialarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kayserisporlu futbolcu topa yükselirken Beşiktaşlı oyuncu arkadan itiyor. Yoksa adam kendisini niye atsın. Havadayken bir futbolcu arkadan hafifce dokunsan bile adam uçar. Zaten burada da Kayserisporlu futbolcu dağılıyor. Net faul."

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