Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın 2. golüyle ilgili flaş yorum

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında attığı 2. golle ilgili yorum yaptı.
Toroğlu, A Spor'daki programda Kayserisporluların golü atan Salih'in Mane'ye faul yaptığı iddialarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Kayserisporlu futbolcu topa yükselirken Beşiktaşlı oyuncu arkadan itiyor. Yoksa adam kendisini niye atsın. Havadayken bir futbolcu arkadan hafifce dokunsan bile adam uçar. Zaten burada da Kayserisporlu futbolcu dağılıyor. Net faul."
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