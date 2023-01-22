Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş açıklamalar

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Maçın gollerini 2'de Redmond ve 42'de Salih Uçan kaydetti.

Maç sonu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Ben bugün bir tek karara saygısız davranıyorum. Beşiktaş'ın 2. golünden önceki faulü izlesinler. 1, 2, 3, 4.

Kayserispor sahipsiz bir takım değil. O çok üzdü beni.

Bu faul. Alanya'daki faul. İnsaf."