Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş açıklamalar

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Maçın gollerini 2'de Redmond ve 42'de Salih Uçan kaydetti.
Maç sonu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler;
"Ben bugün bir tek karara saygısız davranıyorum. Beşiktaş'ın 2. golünden önceki faulü izlesinler. 1, 2, 3, 4.
Kayserispor sahipsiz bir takım değil. O çok üzdü beni.
Bu faul. Alanya'daki faul. İnsaf."
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