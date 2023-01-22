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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş açıklamalar

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 2-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:30
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Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı maç sonu flaş açıklamalarda bulundu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş açıklamalar
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Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Maçın gollerini 2'de Redmond ve 42'de Salih Uçan kaydetti.

Maç sonu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Ben bugün bir tek karara saygısız davranıyorum. Beşiktaş'ın 2. golünden önceki faulü izlesinler. 1, 2, 3, 4.

Kayserispor sahipsiz bir takım değil. O çok üzdü beni. 

Bu faul. Alanya'daki faul. İnsaf."

 

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